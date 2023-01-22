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2 часа назад

Начались съемки 11 сезона сериала «Склифосовский» с Максимом Авериным

runews24.ru

Зрителям обещают неожиданные повороты сюжета и большую смену актёрского состава.

Начались съемки 11 сезона «Склифосовского»
Фото: runews24.rurunews24.ru

В Москве начались съемки уже 11 сезона сериала «Склифосовский». В новой части медицинской саги россиянам обещают показать неожиданные сюжетные повороты и существенную смену актерского состава, передаёт «Киноафиша».

Так, в шоу появится новый герой – главврач, которого сыграет Роман Мадянов, затеявший большую внеплановую аттестацию для старых персонажей. Должно уволиться сразу трое врачей, которых заменят новые: супруги Пастуховы (Ольга Павловец и Дмитрий Миллер) собираются вернуться в сериал.

Не обещают спокойной жизни и главной паре «Склифосовского». На Марину Нарочинскую (Мария Куликова) внезапно «свалится» наследство в виде дома, а для Олега Брагина (Максим Аверин) это окажется трудным приключением.

Сериалы,Склифосовский,Олег Брагин,Ольга Павловец,Дмитрий Миллер,Мария Куликова,Роман Мадянов,Максим Аверин,
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