Стартовали съемки 11-го сезона сериала "Склифосовский"

Съемки 11-го сезона сериала "Склифосовский" о буднях врачей стартовали в Москве. Как следует из релиза телеканала "Россия", зрителей ждет значительное изменение актерского состава, в сериал вернутся герои из некоторых прошлых сезонов, появятся и совершенно новые персонажи.

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Так, заслуженный артист России Роман Мадянов сыграет нового главного врача. Вернутся в сериал Ольга Павловец и Дмитрий Миллер, они играют супружескую пару Пастуховых. Зрители хорошо запомнили их по ранним сезонам, но потом их герои, по сценарию, покинули Москву. Сейчас вернулись.

В больнице же кипят настоящие страсти, например, врач Ирины Федоровны в исполнении Нины Усатовой, попадет под увольнение и отправится работать няней в богатую семью.