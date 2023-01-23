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1 час назад

Стартовали съемки 11-го сезона сериала "Склифосовский" с новыми актерами

Российская Газета

Съемки 11-го сезона сериала "Склифосовский" о буднях врачей стартовали в Москве. Как следует из релиза телеканала "Россия", зрителей ждет значительное изменение актерского состава, в сериал вернутся герои из некоторых прошлых сезонов, появятся и совершенно новые персонажи.

Стартовали съемки 11-го сезона сериала "Склифосовский"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Так, заслуженный артист России Роман Мадянов сыграет нового главного врача. Вернутся в сериал Ольга Павловец и Дмитрий Миллер, они играют супружескую пару Пастуховых. Зрители хорошо запомнили их по ранним сезонам, но потом их герои, по сценарию, покинули Москву. Сейчас вернулись.

В больнице же кипят настоящие страсти, например, врач Ирины Федоровны в исполнении Нины Усатовой, попадет под увольнение и отправится работать няней в богатую семью.

Интриги, сложные операции и сердечные драмы будут проходить на фоне неизвестного вируса, а в одном из отделений объявят карантин.

В сериале также снимаются: Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Мария Порошина, Александр Ильин, Владимир Жеребцов, Анна Якунина, Андрей Ильин.

Сериалы,Склифосовский,Ольга Павловец,Мария Порошина,Дмитрий Миллер,Нина Усатова,Владимир Жеребцов,Мария Куликова,Анна Якунина,Александр Ильин,Андрей Ильин,Роман Мадянов,Елена Яковлева,Максим Аверин,
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