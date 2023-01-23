Вышел второй эпизод сериала The Last of Us

Состоялась премьера второго эпизода сериала The Last of Us на HBO. Его режиссёром, напомним, выступил Нил Дракманн, глава Naughty Dog и геймдиректор оригинальных игр.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Те, кто успели посмотреть новый эпизод, могут узнать больше о его создании, ознакомившись со специальным закулисным роликом. В нём авторы и актёры сериала рассказывают о заражённых, которые наконец появляются в шоу во всей своей красе, а также делятся серьёзными спойлерами.

Кроме того, HBO опубликовал тизер третьего эпизода, который расскажет историю Билла. Именно эту серию хвалили многие критики. Новые серии шоу выходят каждое воскресенье.