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4 часа назад

Вышел второй эпизод сериала The Last of Us, снятый Нилом Дракманном

Игромания.руиещё 4

Состоялась премьера второго эпизода сериала The Last of Us на HBO. Его режиссёром, напомним, выступил Нил Дракманн, глава Naughty Dog и геймдиректор оригинальных игр.

Вышел второй эпизод сериала The Last of Us
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Те, кто успели посмотреть новый эпизод, могут узнать больше о его создании, ознакомившись со специальным закулисным роликом. В нём авторы и актёры сериала рассказывают о заражённых, которые наконец появляются в шоу во всей своей красе, а также делятся серьёзными спойлерами.

Кроме того, HBO опубликовал тизер третьего эпизода, который расскажет историю Билла. Именно эту серию хвалили многие критики. Новые серии шоу выходят каждое воскресенье.

Премьера экранизации The Last of Us состоялась 15 января. СМИ в целом остались в восторге от первого сезона, но и без критики не обошлось. А пилот шоу за два дня с момента премьеры посмотрели более 10 млн зрителей.

Сериалы,Нил Дракманн,
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