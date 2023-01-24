Глава Netflix высказался об отмене сериалов

Мы никогда не отменяли успешные сериалы. Многие шоу бывают отличными, но обращаются к очень небольшой аудитории при очень большом бюджете. Ключевой момент здесь в том, что вы должны уметь общаться с небольшой аудиторией при небольшом бюджете и с большой аудиторией при большом бюджете. Если у вас получается держать этот баланс, то вы можете снимать подобные сериалы вечно.