С соавтором «Рика и Морти» разорвал отношения и телеканал Hulu

Вслед за Adult Swim с аниматором и актёром Джастином Ройландом «попрощались» телеканал Hulu и 20th Century Animation. Об этом компании объявили меньше чем через сутки после отстранения Ройланда от сериала «Рик и Морти».

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Hulu и 20th Century Animation тоже решили разорвать отношения с Джастином из-за обвинений его девушки — она заявила, что Ройланд применял к ней насилие и незаконно лишал её свободы. При этом Hulu не планирует отменять ни шоу Ройланда «Обратная сторона Земли», ни его проект «Человек-коала».