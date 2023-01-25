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1 час назад

Соавтора «Рика и Морти» отстранили от мультсериала из-за обвинений в домашнем насилии

Чемпионат.comиещё 1

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда, который, к слову, озвучивает как Рика, так и Морти, отстранили от работы над мультсериалом. От сотрудничества отказался телеканал Adult Swim.

Соавтора «Рика и Морти» отстранили от сериала из-за обвинений в насилии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Более того, студия Squanch Games, которую основал Ройланд, тоже сообщила о том, что мужчина больше не находится в составе команды. Напомним, в 2022 году Ройланд выпустил успешную юмористическую игру High on Life.

Отмечается, что разорвать отношения с Ройландом решили после того, как его обвинили в домашнем насилии. Сам соавтор «Рика и Морти» свою вину отрицает, но, судя по всему, обвинений было достаточно, чтобы отказаться от сотрудничества с ним.

«Рик и Морти» будет продолжаться, но главных персонажей озвучат уже другие актёры. Кто именно, пока неизвестно.

Сериалы,Джастин Ройланд,
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