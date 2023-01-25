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47 минут назад

На телеканал ТНТ вернется сериал "Патриот"

Российская Газета

С 13 февраля в сетке вещания телеканала ТНТ появится третий сезон сериала "Патриот" с Антоном Жижиным в главной роли.

На телеканал ТНТ вернется сериал "Патриот"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как следует из релиза телеканала, героя Жижина, который играет простого парня Саню с правильными моральными установками, ждут необычные приключения. Напомним, по сценарию, Жижин учится в академии ФСБ и хочет сделать свой родной город лучше. Со школьных лет он влюблен в барышню, которая мечтает покорить соцсети и мир гламура. Он не понимает ее, но рассчитывает когда-нибудь покорить ее сердце.

В новом сезоне будет 16 серий. Зрителям обещают необычные сюжетные повороты и искрометный юмор.

"Удержать внимание зрителя, чем-то удивить, привлечь новую аудиторию - это очень сложные задачи. Но, мне кажется, наши авторы с ними очень хорошо справились. Потому что второй сезон был ничуть не хуже, а, может, где-то даже лучше и смешнее, чем первый. Третий сезон точно не снизит планку, меня лично "Патриот" не перестаёт удивлять", - рассказал Антон Жижин.

В сериале также снимались: Алексей Базанов, Алена Савастова, Анастасия Талызина, Евгения Капралова, Дмитрий Журавлев, Екатерина Новокрещенова, Владимир Сычев, Владимир Афанасьев, Антон Риваль, Валентина Лукащук, Георгий Бергал, Григорий Дудник, Светлана Пермякова.

Сериалы,Патриот,Екатерина Новокрещенова,Алена Савастова,Антон Риваль,Евгения Капралова,Валентина Лукащук,Алексей Базанов,Дмитрий Журавлев,Владимир Сычев,Светлана Пермякова,Владимир Афанасьев,ФСБ,
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