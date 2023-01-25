На телеканал ТНТ вернется сериал "Патриот"

С 13 февраля в сетке вещания телеканала ТНТ появится третий сезон сериала "Патриот" с Антоном Жижиным в главной роли.
Как следует из релиза телеканала, героя Жижина, который играет простого парня Саню с правильными моральными установками, ждут необычные приключения. Напомним, по сценарию, Жижин учится в академии ФСБ и хочет сделать свой родной город лучше. Со школьных лет он влюблен в барышню, которая мечтает покорить соцсети и мир гламура. Он не понимает ее, но рассчитывает когда-нибудь покорить ее сердце.
В новом сезоне будет 16 серий. Зрителям обещают необычные сюжетные повороты и искрометный юмор.
"Удержать внимание зрителя, чем-то удивить, привлечь новую аудиторию - это очень сложные задачи. Но, мне кажется, наши авторы с ними очень хорошо справились. Потому что второй сезон был ничуть не хуже, а, может, где-то даже лучше и смешнее, чем первый. Третий сезон точно не снизит планку, меня лично "Патриот" не перестаёт удивлять", - рассказал Антон Жижин.
В сериале также снимались: Алексей Базанов, Алена Савастова, Анастасия Талызина, Евгения Капралова, Дмитрий Журавлев, Екатерина Новокрещенова, Владимир Сычев, Владимир Афанасьев, Антон Риваль, Валентина Лукащук, Георгий Бергал, Григорий Дудник, Светлана Пермякова.