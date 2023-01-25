На телеканал ТНТ вернется сериал "Патриот"

"Удержать внимание зрителя, чем-то удивить, привлечь новую аудиторию - это очень сложные задачи. Но, мне кажется, наши авторы с ними очень хорошо справились. Потому что второй сезон был ничуть не хуже, а, может, где-то даже лучше и смешнее, чем первый. Третий сезон точно не снизит планку, меня лично "Патриот" не перестаёт удивлять", - рассказал Антон Жижин.