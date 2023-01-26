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3 часа назад

Netflix определился со съемками новых серий «Песочного человека»

Ovideo.ruиещё 1

Netflix намерен начать работу над продолжением фэнтези-сериала «Песочный человек» летом 2023 года. Новость об этом накануне сообщил один из актеров шоу Мэйсон Александр Парк.

Netflix определился со съемками новых серий «Песочного человека»
Фото: 0video0video

«Будет еще больше «Песочного человека» в новом крутом формате и самых различных формах. Именно по этой причине мы планируем стартовать уже летом, и потратить на новые истории столько времени, сколько нам будет нужно. Все ждут этого момента, и мы тоже», - отметил Парк, выступая на конвенте San Francisco Expo в декабре.

Парк также подчеркнул, что стриминговый сервис специально не называет следующие серии вторым сезоном, и причины таких решений не называются. Не исключено, что Netflix решит больше экспериментировать с анимацией, как это было в специальном эпизоде, вышедшем после старта сериала. Известно, что релиз состоится на платформе не ранее 2024 года.

«Песочный человек» основан на одноименном романе Нила Геймана. Сюжетная линия произведения рассказывает о Повелителе снов Морфее (Том Стёрридж), который после длительного заточения в руках оккультиста вынужденно восстанавливает баланс хрупкого мира.

Премьерный показ проекта состоялся в августе и был положительно оценен критиками и фанатами первоисточника. Сама картина получила высокий рейтинг. Новость о том, что проект получит второй сезон, стал доступен в ноябре минувшего года. Тогда же в Сети прокатилась восторженная фанатская реакция, согласно которой стало понятно, что поклонники проекта рады новостям о съемках новых серий и с нетерпением ждут продолжения полюбившейся всем истории.

Сериалы,Песочный человек,Том Стерридж,Нил Гейман,Netflix,
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