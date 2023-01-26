Netflix определился со съемками новых серий «Песочного человека»

Netflix намерен начать работу над продолжением фэнтези-сериала «Песочный человек» летом 2023 года. Новость об этом накануне сообщил один из актеров шоу Мэйсон Александр Парк.

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«Будет еще больше «Песочного человека» в новом крутом формате и самых различных формах. Именно по этой причине мы планируем стартовать уже летом, и потратить на новые истории столько времени, сколько нам будет нужно. Все ждут этого момента, и мы тоже», - отметил Парк, выступая на конвенте San Francisco Expo в декабре.

Парк также подчеркнул, что стриминговый сервис специально не называет следующие серии вторым сезоном, и причины таких решений не называются. Не исключено, что Netflix решит больше экспериментировать с анимацией, как это было в специальном эпизоде, вышедшем после старта сериала. Известно, что релиз состоится на платформе не ранее 2024 года.

«Песочный человек» основан на одноименном романе Нила Геймана. Сюжетная линия произведения рассказывает о Повелителе снов Морфее (Том Стёрридж), который после длительного заточения в руках оккультиста вынужденно восстанавливает баланс хрупкого мира.