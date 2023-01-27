Фанаты «Уэнсдей» просят заменить Уайта на Итана Κаткоcки

Один из актеров популярного сериала «Уэнсдей» от Netflix был обвинен в Сети несколькими женщинами в сексуальном насилии. Речь о Перси Хайнс Уайте, чей персонаж в сериале быстро стал любимцем фанатов.

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Некоторые фанаты углядели романтические отношения между исполнительницей главной роли, Дженной Ортегой, и 21- летним артистом. Но ни один из них официально не заявлял, что ребята являются парой.

Позже молодого актера, получившего популярность после успеха сериала, стали обвинять в домогательствах и аморальном поведении в период его обучения в школе. Фанаты даже стали собирать голоса с требованием заменить Уайта на Итана Каткоски, звезду шоу «Бесстыжие». В качестве аргументов приводится внешнее сходство артистов и «проблемность» Уайта, в то время как репутация Каткоски не запятнана.

Несмотря на отсутствие доказательств в совершении насилия, ситуация негативно влияет на образ Уайта. В Сети есть видео, на котором он произносит оскорбления на расовой почве, и несколько фотографий в туалете. Есть и бесчисленное количество видео и скриншотов, демонстрирующих его контакты с молодыми девушками.