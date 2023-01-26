Стало известно о выходе нового сериала с Заворотнюк

Уже более трех лет назад актрисе поставили страшный диагноз — рак мозга. С тех пор Анастасия Заворотнюк не появлялась на публике, и уж тем более не снималась в кино. Однако на днях стало известно, что скоро на экраны выйдет драматический сериал «Приставы» с ее участием, сообщает KP.RU. Поклонники такой новостью, мягко говоря, шокированы. Но не все так однозначно.