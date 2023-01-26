Стало известно о выходе нового сериала с Заворотнюк

Уже более трех лет назад актрисе поставили страшный диагноз — рак мозга. С тех пор Анастасия Заворотнюк не появлялась на публике, и уж тем более не снималась в кино. Однако на днях стало известно, что скоро на экраны выйдет драматический сериал «Приставы» с ее участием, сообщает KP.RU. Поклонники такой новостью, мягко говоря, шокированы. Но не все так однозначно.
Оказывается, съемки сериала завершились еще в 2017 году. Но премьеру перенесли. Благодаря такому стечению обстоятельств поклонники артистки смогут вновь увидеть ее на экране. А пока Анастасия Заворотнюк продолжает лечиться в одной из лучших клиник столицы. Дочь актрисы лишь изредка упоминает, что мама до сих пор борется с недугом. А муж — Петр Чернышев — не так давно появился в YouTube-шоу Надежды Стрелец. Комментаторы отмечали, что спортсмен сильно изменился: заметно осунулся и стал выглядеть гораздо старше своего возраста.