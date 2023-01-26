Что выйдет в феврале

Онлайн-кинотеатр START рассказал о том, что ждёт подписчиков в феврале.

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Также в следующем месяце (точная дата будет объявлена позже) выходит полнометражная мелодрама "Бывшие. Happy end" с Любовью Аксёновой и Денисом Шведовым, продолжение известного сериала.

Финал второго сезона всенародно любимых "Вампиров средней полосы" состоится 31 января, а фильм о съёмках второго сезона "Интервью с вампирами", выйдет 7 февраля

Ещё один фильм о знаковом фильме - "Чебурашка. История новогоднего чуда", который расскажет о самом кассовом российском кинопроекте в истории. Он появится в четырёх частях. Премьеры - 27 января, 3, 10 и 17 февраля

Все серии второго сезона комедии "Жена Олигарха" станут доступны с 3 февраля. В касте - Антон Филипенко, Владимир Гостюхин, Кай Гетц и другие.

Французский фэнтезийный мультик "Идефикс и неукротимые" о псе знаменитого героя комиксов Астерикса дети смогут увидеть уже 29 января. А с 15 февраля - второй сезон франко-немецко-индийского мультсериала "Робин Гуд: Проказник из Шервуда".