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29 минут назад

Новые "Содержанки", "Папины дочки", финал "Вампиров", "Чебурашка": что выйдет в феврале

Российская Газета

Онлайн-кинотеатр START рассказал о том, что ждёт подписчиков в феврале.

Что выйдет в феврале
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В первую очередь - новый сезон популярного сериала "Содержанки". К звездной команде проекта (Дарья Мороз, Владимир Мишуков, Александра Ребенок, Александра Ревенко, Никита Ефремов, Нелли Уварова, Константин Лавроненко, Роза Хайруллина и другие) присоединились Сергей Горошко, Нелли Уварова, Иван Мулин, Наталья Рогожкина, Дженгиз Джошкун и футболист Андрей Мостовой. Премьера - 16 февраля.

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Также в следующем месяце (точная дата будет объявлена позже) выходит полнометражная мелодрама "Бывшие. Happy end" с Любовью Аксёновой и Денисом Шведовым, продолжение известного сериала.

6, 13, 20, 27 числа выйдут новые серии комедии "Против всех" о противостоянии упёртого деда с застройщиком. В главных ролях: Николай Добрынин, Александра Урсуляк, Сергей Лавыгин, Сергей Степин, Василина Юсковец, Тимофей Елецкий, Владимир Стержаков, Александра Ребенок и другие.

Финал второго сезона всенародно любимых "Вампиров средней полосы" состоится 31 января, а фильм о съёмках второго сезона "Интервью с вампирами", выйдет 7 февраля

Ещё один фильм о знаковом фильме - "Чебурашка. История новогоднего чуда", который расскажет о самом кассовом российском кинопроекте в истории. Он появится в четырёх частях. Премьеры - 27 января, 3, 10 и 17 февраля

Все серии второго сезона комедии "Жена Олигарха" станут доступны с 3 февраля. В касте - Антон Филипенко, Владимир Гостюхин, Кай Гетц и другие.

Французский фэнтезийный мультик "Идефикс и неукротимые" о псе знаменитого героя комиксов Астерикса дети смогут увидеть уже 29 января. А с 15 февраля - второй сезон франко-немецко-индийского мультсериала "Робин Гуд: Проказник из Шервуда".

5 февраля выйдет короткометражная социальная драма "Доверие".

А ещё в фильмотеке сервиса появятся все 20 сезонов "Папиных дочек" - для тех, кто с нетерпением ждёт анонсированного возвращения культового ситкома. Съёмки, кстати, уже начались.

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