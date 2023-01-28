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2 часа назад

Bubble работает над сериальной адаптацией комикса «Красная Фурия»

Чемпионат.com

Bubble Studios подтвердила разработку сериальной адаптации комикса «Красная Фурия». Об этом авторы рассказали на фестивале Bubble Comic Con 2023.

Bubble работает над сериальной адаптацией комикса «Красная Фурия»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ещё одна внезапная новость, следующим проектом киновселенной Bubble станет сериал по комиксам серии «Красная Фурия».

Подробности проекта создатели пообещали раскрыть позднее в этом году. Ранее основатель издательства комиксов Bubble Артём Габрелянов сообщал, что это будет сериал, главная героиня которого — профессиональная воровка и акробатка Ника Чайкина, которая входит в состав команды Международного агентства контроля. А события развернутся во вселенной «Майора Грома», только не в Питере, а в Москве.

«Красная Фурия» — это сериал про современную Москву, которая погрязла в бандитских разборках двух больших криминальных структур. Ника Чайкина оказывается втянута в войну между этими группировками как очень талантливая воровка.

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