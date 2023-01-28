Bubble работает над сериальной адаптацией комикса «Красная Фурия»

Подробности проекта создатели пообещали раскрыть позднее в этом году. Ранее основатель издательства комиксов Bubble Артём Габрелянов сообщал, что это будет сериал, главная героиня которого — профессиональная воровка и акробатка Ника Чайкина, которая входит в состав команды Международного агентства контроля. А события развернутся во вселенной «Майора Грома», только не в Питере, а в Москве.