Глеб Калюжный вернется в сериал "Вампиры средней полосы". Его персонажа "воскресили" благодаря вмешательству Юрия Стоянова, об этом на Bubble Comic Con сообщил сам Калюжный.

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Напомним, Калюжный сыграл парня, которого герой Стоянова случайно обратил в вампира. В течение всего сезона они вместе попадали в неловкие ситуации, и зрители были уверены, что незадачливый персонаж станет постоянным участником шоу. Но в последней серии первого сезона герой Калюжного погиб.

Но, как сообщил артист, в финале второго сезона его персонаж вновь появится на экранах.

Калюжный отметил, что о его возвращении в проект создателей сериала просил сам Юрий Стоянов.