Коллега Заворотнюк по сериалу «Приставы» рассказал о съемках

Российский актер Кирилл Мелехов рассказал о совместных съемках с Анастасией Заворотнюк в сериале «Приставы». Артист отозвался о ней как о жизнерадостном и отзывчивом человеке.

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Несмотря на то, что сериал «Приставы» отсняли еще в 2017 году, на экраны он так и не вышел. Премьера может состояться в этом году или в следующем. Мелехов рассказал подробнее об этом проекте.

«Снимали уже давно, точно не помню, в каком году. Про проект могу сказать, что помимо рабочей жизни приставов, там есть интересная история любви. Это, наверное, самая важная составляющая», — заявил артист.

О совместном опыте работы с Заворотнюк он отозвался положительно. Мелехов подчеркнул, что она врезается в память за счет доброты, отзывчивости и жизнерадостности, передает Woman.ru.

«Большой профессионал. Хороший партнер. Она с отличным чувством юмора. Такая легкая, в кадре всегда готова помочь», — поделился актер.