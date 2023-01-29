Сериал "Виндзоры" снимет специальный эпизод к коронации Чарльза

Хейдн Гуинн, сыгравшая королеву Камиллу в британском комедийном сериала «Виндзоры», заявила, что планируется снять специальный эпизод к коронации короля Чарльза в конце 2023 года. Об этом пишет американский новостной портал Deadline.

Фото: Газета.ру Газета.ру

«Мы собираемся очень скоро сделать специальный выпуск о коронации», — сказала актриса.

Она добавила, что в конце текущего года будет отснята еще одна серия «Виндзоров».

Гуинн также рассказала о своих опасениях касательно того, что шоу может не вернутся на экраны после смерти главного сценариста Джорджа Джеффри, скончавшегося от сердечного приступа в 2020 году.

«Виндзоры» впервые вышли в эфир в Великобритании в 2016 году. Комедийный сериал рассказывает историю британской королевской семьи в пародийном ключе.