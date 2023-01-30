Маклаков признался, что не готов вернуться к роли Шматко в "Солдатах"

«Не могу сказать, что я жажду вернуться в проект, в котором снимался. Для этого понадобится очень сильный штат съемочной группы. А это не так просто», — высказался Маклаков. По словам актера, исполнившего роль прапорщика Шматко, продолжение проекта должно быть «в десять раз лучше» уже вышедших эпизодов.