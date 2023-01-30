Маклаков признался, что не готов вернуться к роли Шматко в "Солдатах"

Актер Алексей Маклаков в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировал возможность снять продолжение сериала «Солдаты».
«Не могу сказать, что я жажду вернуться в проект, в котором снимался. Для этого понадобится очень сильный штат съемочной группы. А это не так просто», — высказался Маклаков. По словам актера, исполнившего роль прапорщика Шматко, продолжение проекта должно быть «в десять раз лучше» уже вышедших эпизодов.
Как объяснил Маклаков, «Солдаты» — это сериал о дружбе. «За время прохождения службы солдаты становятся очень близкими друг другу людьми. Так что орудий и боевых действий не понадобилось. Мы говорили о другом. О романтической части солдатской службы», — признался он.