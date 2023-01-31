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3 часа назад

Закрыты сериалы  "Три девушки", "Впусти меня" и "Американский жиголо"

Газета.Ru

Showtime сокращает число новых сериалов. Драмы по сценарию "Впусти меня" и "Американский жиголо" были отменены, "Три девушки" больше не будут транслироваться в кабельной сети премиум-класса.

Закрыты сериалы "Впусти меня" и "Американский жиголо"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сообщается, что ни один из сериалов не достиг высоких рейтингов, а отзывы были в лучшем случае неоднозначными.

"Мы очень гордимся этим сериалом и выдающейся работой Демиана Бичира, Мэдисон Тейлор Баез, Аники Нони Роуз, нашего шоураннера Эндрю Хиндеракера и его коллег-исполнительных продюсеров, а также всего актерского состава и съемочной группы. Мы хотели бы поблагодарить всех их и наших партнеров в Tomorrow Studios, и мы желаем всем всего наилучшего в будущем", — говорится в заявлении Showtime.

Ранее сообщалось, что 7 октября на Showtime стартовал сериал "Впусти меня" — очередная попытка Голливуда насытиться кровожадным и блистательным одноименным романом шведского писателя Юна Линдквиста. Самой книге скоро исполнится 20 лет, но кажется, что за это время она не просто не утратила своей актуальности, но и обрела новое звучание.

Сериалы,Три девушки,Демиан Бичир,
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