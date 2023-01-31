Закрыты сериалы "Впусти меня" и "Американский жиголо"

"Мы очень гордимся этим сериалом и выдающейся работой Демиана Бичира, Мэдисон Тейлор Баез, Аники Нони Роуз, нашего шоураннера Эндрю Хиндеракера и его коллег-исполнительных продюсеров, а также всего актерского состава и съемочной группы. Мы хотели бы поблагодарить всех их и наших партнеров в Tomorrow Studios, и мы желаем всем всего наилучшего в будущем", — говорится в заявлении Showtime.