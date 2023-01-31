Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
15 минут назад

Третий эпизод сериала The Last of Us зрители оценили куда хуже предыдущих

Чемпионат.com

Вышедший вчера третий эпизод сериала The Last of Us получился неоднозначным. Сначала шоу приняли очень тепло, отмечая отличную актёрскую игру, расширенную историю знакомого персонажа и трогательные фрагменты.

Третий эпизод сериала The Last of Us зрители оценили хуже
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Уже сегодня оценки третьей серии оставляют желать лучшего. На сайте IMDb у эпизода рейтинг 8,3 из 10, хотя только вчера он держался на уровне первых двух эпизодов. Аналогичная ситуация и на Metacritic. У серии там ровно 5 баллов, тогда как у предыдущих серий в районе 9.

Примечательно, что на рейтинг серии повлияло большое количество самых низких оценок. Можно увидеть, что более 12 тыс. человек оценили эпизод всего на 1 балл. Скорее всего, оценку серии занизили те, кому не понравилась излишняя откровенность и то, как авторы шоу расширили и изменили историю Билла.

Кому-то не понравилось, что в третьем эпизоде совсем не уделили внимание Джоэлу с Элли, а также авторы не показали зрелищную битву с сильным заражённым в спортивном зале школы.

Это относится только к третьей серии. Как вы могли посвятить целый эпизод неканоническим отношениям и при этом исключить развитие отношений между Элли и Джоэлом, а также забыть про битву в школе?

Слишком много изменений по сравнению с оригинальной историей. Это не идёт на пользу.

The Last of Us можно смотреть в HBO Max с субтитрами на русском языке. Официально в России шоу не показывают.

Сериалы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители