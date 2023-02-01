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2 часа назад

Какие сериалы смотреть в феврале

Мария Иглина

В феврале любителей сериалов не ждут громкие премьеры, однако "Рамблеру" удалось отыскать несколько новых интересных шоу. Читайте в материале о самых интересных сериалах месяца.

Какие сериалы смотреть в феврале
Фото: Кадр из сериала "Милый Эдвард"Кадр из сериала "Милый Эдвард"

"Милый Эдвард"

Кадр из сериала "Милый Эдвард"

По сюжету, 12-летний мальчик по имени Эдвард оказался единственным, кому удалось выжать в ужасной авиакатастрофе. По гибли все пассажиры, включая его семью. Пока юный Эдвард пытается начать свою жизнь сначала, другие пытаются разобраться в произошедшем. Премьера сериала запланирована на третье февраля.

"Фишер"

Кадр из сериала "Фишер"

Действие сериала разворачивается в 1986 году. В одном из районов правительственных дач одного за другим убивают подростков. И единственный, кто может опознать маньяка , — школьник Игорь, родители которого не хотят, чтобы он общался с правоохранительными органами. В ходе следствия у многих героев навсегда изменятся жизни. Главные роли в проекте исполнили Иван Янковский и Александра Бортич. Премьера сериала запланирована на восьмое февраля.

"Консультант"

Кадр из сериала "Консультант"

В основу сериала лег одноименный роман Бентли Литли. В преуспевающей компании начались проблемы с финансами, имиджем и не только. Решить проблемы поможет новый консультант, которого окружающие считают странным и наглым. Со временем герой обзаведется небывалой властью и начнет контролировать весь персонал, используя необычные правила. Главную роль исполнил Кристоф Вальц. Премьера сериала запланирована на 24 февраля.

Сериалы,Консультант,Кристоф Вальц,Александра Бортич,Иван Янковский,
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