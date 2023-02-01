Какие сериалы смотреть в феврале

В феврале любителей сериалов не ждут громкие премьеры, однако "Рамблеру" удалось отыскать несколько новых интересных шоу. Читайте в материале о самых интересных сериалах месяца.

Фото: Кадр из сериала "Милый Эдвард" Кадр из сериала "Милый Эдвард"

"Милый Эдвард"

Кадр из сериала "Милый Эдвард"

По сюжету, 12-летний мальчик по имени Эдвард оказался единственным, кому удалось выжать в ужасной авиакатастрофе. По гибли все пассажиры, включая его семью. Пока юный Эдвард пытается начать свою жизнь сначала, другие пытаются разобраться в произошедшем. Премьера сериала запланирована на третье февраля.

"Фишер"

Кадр из сериала "Фишер"

Действие сериала разворачивается в 1986 году. В одном из районов правительственных дач одного за другим убивают подростков. И единственный, кто может опознать маньяка , — школьник Игорь, родители которого не хотят, чтобы он общался с правоохранительными органами. В ходе следствия у многих героев навсегда изменятся жизни. Главные роли в проекте исполнили Иван Янковский и Александра Бортич. Премьера сериала запланирована на восьмое февраля.

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