HBO Max закрыл сериал "Пенниуорт" после трех сезонов

Стриминговый сервис HBO Max не стал продлевать сериал «Пенниуорт» на четвертый сезон. Об этом сообщает Deadline.
Премьера третьего сезона проекта из десяти эпизодов состоялась в октябре 2022 года. Сюжет сериала основан на комиксах DC.
В центре сюжета — Альфред Пенниуорт (Джек Бэннон), бывший британский солдат SAS. Он создает охранную компанию в Лондоне в 1960-х и начинает работать с молодым миллиардером Томасом Уэйном (Бен Олдридж).
«Хотя HBO Max не продвигается с новым сезоном «Пенниуорта», мы очень благодарны создателям за их блестящее, уникальное, захватывающее изображение происхождения Альфреда Пенниуорта, одного из самых знаковых персонажей в мире Бэтмена», — прокомментировал закрытие сериала представитель HBO Max.