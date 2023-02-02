HBO Max закрыл сериал "Пенниуорт" после трех сезонов

«Хотя HBO Max не продвигается с новым сезоном «Пенниуорта», мы очень благодарны создателям за их блестящее, уникальное, захватывающее изображение происхождения Альфреда Пенниуорта, одного из самых знаковых персонажей в мире Бэтмена», — прокомментировал закрытие сериала представитель HBO Max.