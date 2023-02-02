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1 час назад

HBO Max закрыл сериал "Пенниуорт" после трех сезонов

Газета.Ruиещё 1

Стриминговый сервис HBO Max не стал продлевать сериал «Пенниуорт» на четвертый сезон. Об этом сообщает Deadline.

HBO Max закрыл сериал "Пенниуорт" после трех сезонов
Фото: Газета.руГазета.ру

Премьера третьего сезона проекта из десяти эпизодов состоялась в октябре 2022 года. Сюжет сериала основан на комиксах DC.

В центре сюжета — Альфред Пенниуорт (Джек Бэннон), бывший британский солдат SAS. Он создает охранную компанию в Лондоне в 1960-х и начинает работать с молодым миллиардером Томасом Уэйном (Бен Олдридж).

«Хотя HBO Max не продвигается с новым сезоном «Пенниуорта», мы очень благодарны создателям за их блестящее, уникальное, захватывающее изображение происхождения Альфреда Пенниуорта, одного из самых знаковых персонажей в мире Бэтмена», — прокомментировал закрытие сериала представитель HBO Max.

Сериалы,Джек Бэннон,
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