Сериал "Комплекс бога": о вожделениях тайных и страшных

Мне всегда казалось, что режиссура в кино - это не только умение выбрать занятную натуру, попросить актеров после каждого слова делать мхатовскую паузу и подложить под все страхолюдную музыку. Это еще и решимость вырезать пусть эффектные, но лишние кадры. Связать воедино нарочито раздерганное сценаристом действие. Сделать логичным каждый поступок персонажей, любую их эксцентричность поверяя правдой жизни. И четко видеть за фабульной схемой живую жизнь, которая должна зародиться в фильме. Ничего этого в сериале "Комплекс бога" нет.

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К психиатру Алексею (Кирилл Кяро) приходит пациент - шеф некоего концерна The data group Нестеров (Даниил Страхов). Его мучают навязчивые идеи и галлюцинации: девочка в трусиках, всклокоченный старик… Призраки деяний, вроде бы свершенных, но неясно - во сне или наяву. А так как на старте фильма в ходе дружеского ужина исчезает восьмилетняя дочка знаменитого пианиста Зобнина (Шамиль Хаматов), мы, понятно, свяжем эти два события. В сюжет войдет чересчур решительный следователь Марат (Михаил Тройник) и ясно, что в назревающем детективе он наломает много дров. Все усложнит запутанная обстановка в семье пианистической звезды, где трудно разобраться, кто кого любит и кто чей ребенок. Не лучше и в семье психиатра. Сюжетную сумятицу умножат близкий друг пианиста - угрюмый охранник Бруно (Николай Шрайбер) и резвая официантка Настя, которая бесстрашно соглашается на странную идею бизнесмена Нестерова пожить у него в качестве платонической утешительницы (Марина Васильева). Все поступки необычны, все слегка сдвинуты по фазе, и когда Нестеров заявит о существовании параллельного мира галлюцинаций, где тайные вожделения реализуются в чудовищных формах, придет страшная догадка, что и авторы фильма это трактуют всерьез.

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Если пришедший к врачу пациент в качестве милой гипотезы приводит намерение убить его ребенка - на этом фильм можно закончить: даже у очень черного юмора есть пределы. Фильм эти пределы не признает - изуродованные детские лица входят в его рутинную этическую палитру, и врач останется невозмутимым.

Фото: Кинопоиск

Автор сценария Алена Званцова зашла в опасную и потому мало освоенную нашим кино зону борьбы в человеке совести с его персональными демонами. Мы попадаем на обратную, не видимую посторонним сторону личности. Здесь богатая коллекция сексуальных аберраций. Здесь полученный в детстве импринтинг порождает в человеке садистские наклонности, жертвами которых могут стать как отдельные люди, так и целые социумы. Разговор предполагался важный, но все ушло в зыбкие пески фантазии, растерявшейся от собственного разгула, в безнадежные усилия хоть как-то собрать все намеченные и потерянные по дороге нити. Взятая авторами ноша оказалась непосильной.

Считалось, что засилье в кино творцов-мужчин мешает понять правду женских характеров. С решительным наступлением "женского кино" на экранах размножились герои в штанах, но с дамским капризным нравом и патологической неспособностью к логическим действиям. Пианист - вздорен, слаб духом и нерешителен, следователь - туп и скор на выводы, бизнесмен безумен даже на взгляд, охранник Бруно может и убить ненароком. Женщинам отведена задача страдать и прощать, а отважная Настя наделена даром понимания, к ее груди можно прильнуть в поисках утешения.

Режиссура Флюзы Фархшатовой отмечена простодушием, ученически старательным следованием заветам Хичкока, но отсутствием этического чутья, способного уберечь фильм от натурализма с одной стороны и от вуайеризма с другой. Есть нескрываемое сладострастие в том, как фильм копается в патологиях, комплексах, мыслепреступлениях личности.

При этом кувырком летят все представления о святости врачебной тайны, а также тайны следствия: обе нарушены, но своды не покачнулись, небеса не разверзлись, сюжет невозмутимо катится дальше. Понимаю: такое в жизни бывает сплошь да рядом, но проблема целесообразности разрушения общепринятых законов остается за кадром.

Фото: Кинопоиск

Спойлерить не буду, но развязка окончательно обрушит все усилия понять концепцию произведения: зачем все это? Такое ощущение, что авторы кропотливо выделывали каждый стежок своего вязания, не очень задумываясь, что будет в итоге - свитер или коврик для кота. Ведь даже заявленную в названии тему "комплекса бога" (типа мании величия) в этой сложносочиненной истории не рассмотришь даже с лупой.