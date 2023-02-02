Disney представил новый постер к сериалу "Мандалорец"

Кинокомпания Disney показала новый постер предстоящего сериала "Мандалорец". Студия поделилась афишей на странице франшизы "Звездные войны" в Twitter.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

На постере разместили главного героя и маленького Грогу, которого поклонники сериала прозвали малышом Йодой.

Афишу представили в рамках третьего сезона многосерийной картины. Его премьера состоится 1 марта. Известно, что компания продлила проект на четвертый сезон.

Режиссерами сериала стали Рик Фамуйива, Ли Айзек Чанг и оператор "Черной пантеры" Рэйчел Моррисон. Сценарную группу возглавил создатель проекта Джон Фавро. Последний трейлер "Мандалорца" представили зрителям 17 января.