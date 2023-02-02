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3 часа назад

Disney представил новый постер к сериалу "Мандалорец" с маленьким Йодой

Москва24

Кинокомпания Disney показала новый постер предстоящего сериала "Мандалорец". Студия поделилась афишей на странице франшизы "Звездные войны" в Twitter.

Disney представил новый постер к сериалу "Мандалорец"
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

На постере разместили главного героя и маленького Грогу, которого поклонники сериала прозвали малышом Йодой.

Афишу представили в рамках третьего сезона многосерийной картины. Его премьера состоится 1 марта. Известно, что компания продлила проект на четвертый сезон.

Режиссерами сериала стали Рик Фамуйива, Ли Айзек Чанг и оператор "Черной пантеры" Рэйчел Моррисон. Сценарную группу возглавил создатель проекта Джон Фавро. Последний трейлер "Мандалорца" представили зрителям 17 января.

По сюжету главный герой Дин Джарин полетит на родную планету Мандалор, где постарается восстановить репутацию в глазах соплеменников. В новых сериях продолжится линия, посвященная малышу Грогу – представителю неизвестной трехпалой расы. К ней относится мастер-джедай Йода из оригинальных фильмов.

Сериалы,Чёрная Пантера,Рэйчел Моррисон,Рик Фамуйива,Джон Фавро,Walt Disney,
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