Самые захватывающие сериалы про преступниц

Совершают изощренные преступления в кино далеко не только мужчины. «Рамблер» собрал топ захватывающих сериалов про опасных женщин, которых не так-то просто вывести на чистую воду.

Фото: Кадр из сериала "Убивая Еву" Кадр из сериала "Убивая Еву"

«Острые предметы»

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Психологическая драма с элементами детектива Жана-Марка Валле по мотивам одноименного романа Гиллиан Флинн – автора «Исчезнувшей». В центре сюжета – не особо удачливый репортер Камилла Прикер, отправившаяся корреспондентом в маленький город, в котором она родилась и выросла, чтобы осветить загадочные преступления. В главных ролях мини-сериала – Эми Адамс.

Кадр из сериала "Острые предметы"

«Убивая Еву»

Один из самых известных европейских сериалов (снимали Великобритания и Италия). Остроумный шпионский проект, нарушающий законы жанра, о наемной убийце по имени Вилланель, за которой ведет охоту аналитик MI5 Ева Поластри. Две женщины становятся одержимы друг другом. В главных ролях: Джоди Комер и Сандра О.

Кадр из сериала "Убивая Еву"

«Джинни и Джорджия»

Джорджия Миллер и ее двое детей в очередной раз переезжают в новый город. Ее старшая дочь Джинни устала от смены обстановки и безумных поступков матери, которая, как кажется девочке, так и не выросла. Правда, со временем подросток понимает, что Джорджия скрывает нечто, что угрожает будущему их семьи, и теперь девочке предстоит сделать выбрать: смириться и жить дальше или бороться.

Кадр из сериала "Джинни и Джорджия"

«Королевы крика»

Сериал от создателей «Американской истории ужасов», в центре сюжета которого – университетский городок, жизнь которого потрясает серия загадочных убийств. Преступник скрывается под костюмом талисмана учебного заведения — Красного Дьявола. Его цель — представители дома «Каппа». Девушки даже не подозревают, что среди них и находится серийный убийца, жаждущий отомстить. В главных ролях: Эмма Робертс, Лиа Мишель, Джейми Ли Кертис и другие.

Кадр из сериала "Королевы крика"

«Лютер»

Британский детектив с брутальным Идрисом Эльбой в роли выдающегося детектива, который для поимки опаснейших преступников Лондона использует нестандартные методы. А противостоит ему нарциссическая психопатка-убийца с зашкаливающим IQ Элис – ее сыграла актриса Рут Уилсон (она же исполнила роль главной злодейки в сериале «Темные начала»).