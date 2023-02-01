5 детективных мини-сериалов, которые пробудят в вас Шерлока Холмса

Поклонникам детективного жанра время от времени хочется почувствовать себя Шерлоком Холмсом или Эркюлем Пуаро, которые решают сложные задачки на раз-два. Для тех, кто планирует посоревноваться с лучшими экранными сыщиками в гибкости ума, «Рамблер» собрал топ-5 детективных мини-сериалов, во время просмотра которых можно представить себя на месте главных героев.

Фото: Кадр из сериала "Убийства в одном здании" Кадр из сериала "Убийства в одном здании"

«И никого не стало» (2015)

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Восемь незнакомцев оказываются приглашенными супругами Оуэн в роскошный замок, расположенный на острове. Правда, хозяев в поместье не оказывается, да и за обеденным столом выясняется, что никто из гостей лично с ними не знаком. В разгар ужина первого дня слуги, живущие в особняке, включают граммофонную запись, в которой все находящиеся в доме обвиняются в различных убийствах и приговариваются к смерти. Сразу после окончания трапезы один из гостей погибает от цианистого калия...

Кадр из сериала "И никого не стало"

«Чужак» (2020)

Мрачный детектив по роману Стивена Кинга, который рассказывает о мужчине, обвиненном в убийстве мальчика. Отпечатки пальцев указывают на него, но если верить записям с камер, то он в момент преступления находился в 90 км от места убийства. Детектив, расследующий дело, начинает подозревать, что в случившемся замешано нечто сверхъестественное.

Кадр из сериала «Чужак»

«Каштановый человечек» (2021)

На месте страшного убийства находят куколку из каштанов, и по этой жутковатой улике два детектива пытаются разыскать преступника, причастного к пропаже ребенка политика. Параллельно сыщики пытаются разобраться с собственными проблемами в личной жизни. Кстати, мини-сериал снят по мотивам одноименного бестселлера Сорена Свейструпа.

Кадр из сериала "Каштановый человечек"

«Мейр из Исттауна» (2021)

Кейт Уинслет в мини-сериале HBO, события которого разворачиваются в небольшом пенсильванском городе, где происходит жестокое убийство матери-одиночки. Детективу Мейр Шиен предстоит раскрыть преступление и параллельно разобраться с проблемами в собственной жизни, в числе которых развод, самоубийство сына и страдающая от наркотической зависимости невестка.

Кадр из сериала «Мейр из Исттауна»

«Убийства в одном здании» (2021 — …)

Детективная комедия от Hulu о разношерстной компании незнакомцев, которые живут в роскошной высотке на Манхэттене и обожают криминальные рассказы. Когда в их доме происходит убийство, диванные детективы объединяются, чтобы найти преступника. В главных ролях Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт.