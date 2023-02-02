Стриминг Paramount+ удалил сериал "Сумеречная зона"

Стриминговый сервис Paramount+ удалил из своего каталога ребут сериала «Сумеречная зона», шоураннером которого выступал хоррормейкер Джордан Пил («Прочь», «Мы», «Нет»). На это обратило внимание издание Variety.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Перезапуск «Сумеречной зоны» выходил в течение двух сезонов с 2019 по 2020 год, после чего был закрыт. Вместе с «Сумеречной зоной» Paramount+ удалил из библиотеки спин-офф реалити-шоу «Реальный мир», криминальную драму «Койот», комедию «Ничего не происходит», черную комедию «Виновная сторона» с Кейт Бекинсейл и мультсериал «Харперы».

В конце января с сайта канала Showtime, который также принадлежит Paramount и работает в качестве онлайн-кинотеатра, убрали криминальную драму «Американский жиголо» с Джоном Бернталом, вампирское фэнтези «Впусти меня», драму «Шучу» с Джимом Керри, а также «Американскую ржавчину» с Джеффом Дэниелсом, «Как стать богом в центральной Флориде» с Кирстен Данст и «На взводе: Битва за Uber» с Джозефом Гордоном-Левиттом. Помимо этого, Showtime отменил выход уже готового сериала «Три женщины» со звездой «Большой маленькой лжи» Шейлин Вудли, в настоящий момент проект пытаются продать другой платформе.

Также гендиректор Paramount Боб Бакиш объявил о планах в 2023 году переименовать Showtime в Paramount+ with Showtime и объединить два стриминговых сервиса.

Как отмечает Variety, практика удаления шоу из каталога стримингов становится все более распространенной. Так, в августе 2022 года онлайн-кинотеатр HBO Max изъял из библиотеки 26 проектов — в том числе 20 оригинальных.