Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
4 часа назад

В Москве представили сериал «Шаляпин»

FBM.ru

2 февраля в Москве, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия Сегодня» состоялся пресс-показ многосерийного художественного фильма «Шаляпин».

В Москве представили сериал «Шаляпин»
Фото: FBM.ruFBM.ru

После показа прошла пресс-конференция, в которой приняли участие сам режиссер картины Егор Анашкин, продюсеры Екатерина Жукова, Мария Ушакова и исполнители главных ролей Александр Горбатов, Мария Смольникова и Ян Цапник.

Драматическая картина «Шаляпин», передает историю жизни известного и почитаемого русского артиста Федора Ивановича, восхождение к славе, черты характера музыкального гения, покажет бурные страсти в его личной жизни.Яркий образ Шаляпина блистательно передает актер Александр Горбатов, режиссер многосерийного фильма Егор Анашкин, автор таких картин как «Кровавая Барыня», «Небеса подождут», «Нелюбимый».

Задача фильма – познакомить зрителя с творчеством артиста и показать какой это был значимый человек того времени, рассказать о его жизни в серебряном веке.

Съемки проходили в различных городах страны – в Санкт-Петербурге, Москве, Костроме. Больше 120 объектов съемок, основные театры: Большой, Мариинский, Александринский, Комиссаржевской, Драматический, Московская оперетта. Была произведена большая и сложная работа во время съемок, чтобы воссоздать время той эпохи.

“Шаляпин – это личность настолько большая и великая, и он оставил настолько большой след в истории России и мировой, что у каждого он свой Шаляпин ” – говорит исполнитель главный роли Александр Горбатов.

“Основа для сценария – это его воспоминания, это две книги Шаляпина, его воспоминания” рассказала продюсер Екатерина Жукова

Ильдар Абдразаков является голосом на сцене в фильме «Шаляпин»

Показ сериала «Шаляпин» состоится на телеканале “Россия” 13 февраля

Сериалы,Кровавая барыня,Екатерина Жукова,Егор Анашкин,Мария Ушакова,Мария Смольникова,Александр Горбатов,Ян Цапник,Ильдар Абдразаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители