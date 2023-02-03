В Москве представили сериал «Шаляпин»

2 февраля в Москве, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия Сегодня» состоялся пресс-показ многосерийного художественного фильма «Шаляпин».

Фото: FBM.ru FBM.ru

Драматическая картина «Шаляпин», передает историю жизни известного и почитаемого русского артиста Федора Ивановича, восхождение к славе, черты характера музыкального гения, покажет бурные страсти в его личной жизни.Яркий образ Шаляпина блистательно передает актер Александр Горбатов, режиссер многосерийного фильма Егор Анашкин, автор таких картин как «Кровавая Барыня», «Небеса подождут», «Нелюбимый».

Задача фильма – познакомить зрителя с творчеством артиста и показать какой это был значимый человек того времени, рассказать о его жизни в серебряном веке.

Съемки проходили в различных городах страны – в Санкт-Петербурге, Москве, Костроме. Больше 120 объектов съемок, основные театры: Большой, Мариинский, Александринский, Комиссаржевской, Драматический, Московская оперетта. Была произведена большая и сложная работа во время съемок, чтобы воссоздать время той эпохи.

“Шаляпин – это личность настолько большая и великая, и он оставил настолько большой след в истории России и мировой, что у каждого он свой Шаляпин ” – говорит исполнитель главный роли Александр Горбатов.

“Основа для сценария – это его воспоминания, это две книги Шаляпина, его воспоминания” рассказала продюсер Екатерина Жукова

Ильдар Абдразаков является голосом на сцене в фильме «Шаляпин»