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2 часа назад

Сериал «Вампиры средней полосы» решили продлить на третий сезон

runews24.ruиещё 1

Накануне завершился показ второго сезона сериала «Вампиры средней полосы». Но сегодня онлайн-кинотеатр START объявил, что популярная комедия будет продлена на третий сезон.

Сериал «Вампиры средней полосы» продлили на третий сезон
Фото: runews24.rurunews24.ru

Напомним, сериал рассказывает о древнем клане смоленских вампиров, которые пытаются жить обычной провинциальной жизнью. Пока неизвестно, о чем будет следующий сезон, но есть предположения, что в третьем сезоне вернутся Борис Феликсович и воскресший персонаж Глеба Калюжного.

Скорее всего, премьера состоится не раньше следующего года.

Сериалы,Глеб Калюжный,
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