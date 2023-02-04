Сериал «Вампиры средней полосы» продлили на третий сезон

Накануне завершился показ второго сезона сериала «Вампиры средней полосы». Но сегодня онлайн-кинотеатр START объявил, что популярная комедия будет продлена на третий сезон.

Напомним, сериал рассказывает о древнем клане смоленских вампиров, которые пытаются жить обычной провинциальной жизнью. Пока неизвестно, о чем будет следующий сезон, но есть предположения, что в третьем сезоне вернутся Борис Феликсович и воскресший персонаж Глеба Калюжного.