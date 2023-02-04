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1 час назад

На Twitch идёт «бесконечный» сериал, который генерирует нейросеть

Игромания.ру

На Twitch транслируется сериал Nothing, Forever, который генерирует нейросеть. Он транслируется круглосуточно с 14 декабря. На момент публикации на канале — более 11 тысяч зрителей.

На Twitch идёт «бесконечный» сериал, который генерирует нейросеть
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Основой для сериала послужил американский ситком Seinfeld из 1990-х. Искусственный интеллект пишет сюжет, реплики персонажей, озвучивает их и создаёт графику. Причём на сюжет влияют комментарии пользователей.

Так, за диалоги отвечает языковая модель GPT-3. Также генерируют сериал нейросети Stable Diffusion, DALL-E и Azure Cognitive Services.

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