На Twitch идёт «бесконечный» сериал, который генерирует нейросеть

На Twitch транслируется сериал Nothing, Forever, который генерирует нейросеть. Он транслируется круглосуточно с 14 декабря. На момент публикации на канале — более 11 тысяч зрителей.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Основой для сериала послужил американский ситком Seinfeld из 1990-х. Искусственный интеллект пишет сюжет, реплики персонажей, озвучивает их и создаёт графику. Причём на сюжет влияют комментарии пользователей.