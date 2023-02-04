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4 часа назад

Рената Литвинова призналась, что смотрит The Last of Us

Слово и Дело

Актриса и режиссер Рената Литвинова призналась, что решила ознакомиться с американским постапокалиптическим сериалом от HBO — The Last of Us. Выбор такой киноленты удивил подписчиков дивы.

Рената Литвинова призналась, что смотрит The Last of Us
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Литвинова опубликовала в своих социальных сетях загадочную фотографию. На черно-белом кадре лицо актрисы наполовину закрыто вуалью. При этом Рената устало смотрит в объектив камеры.

«Приготовилась смотреть The Last of Us», — кратко подписала снимок актриса.

Подписчики сильно удивились выбору Литвиновой. Принято считать, что сериал, основанный на одноименной компьютерной игре, сделан для фанатов The Last of Us. Сама Рената ранее никогда не заявляла об интересе к виртуальным игровым проектам и к геймерам себя не относила.

Сериалы,Рената Литвинова,
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