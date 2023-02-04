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2 часа назад

В Сети появился трейлер сериала о группе "Король и Шут"

Мира Маркина

В интернете стал доступен видеоролик с анонсом сериала о музыкальной группе "Король и Шут". Трейлер опубликовал онлайн-кинотеатр "Кинопоиск".

Появился трейлер сериала о группе "Король и Шут"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно вышедшему видео, в центре проекта будет фронтмен группы вокалист Михаил Горшенев. Однако в трейлере звучат только инструментальная композиция "Воспоминания о былой любви" и песня "Прыгну со скалы", исполненная вторым вокалистом Андреем Князевым.

Как в сериале покажут "золотой состав" "Короля и Шута", к которому относят Якова Цвиркунова, Александра Леонтьева и Александра Щиголева, неизвестно. Премьера проекта запланирована на 2 марта.

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Сериалы,Александр Леонтьев,Михаил Горшенев,Андрей Князев,
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