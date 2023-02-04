Появился трейлер сериала о группе "Король и Шут"

В интернете стал доступен видеоролик с анонсом сериала о музыкальной группе "Король и Шут". Трейлер опубликовал онлайн-кинотеатр "Кинопоиск".

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Согласно вышедшему видео, в центре проекта будет фронтмен группы вокалист Михаил Горшенев. Однако в трейлере звучат только инструментальная композиция "Воспоминания о былой любви" и песня "Прыгну со скалы", исполненная вторым вокалистом Андреем Князевым.