Что посмотреть дома

Чебурашка в самом кассовом российском фильме, маньяк на приёме у психолога в отечественном триллере, космический "Ковчег" и Орландо Блум с феями. Рассказываем, что интересного посмотреть в интернете?

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

Новые приключения ушастого чуда и крокодила Гены в солнечном Сочи. Психологический триллер с Даниилом Страховым про маньяка, который обращается за помощью к психологу. Возмужавший Орландо Блум и фея Кара Делевинь в викторианской Англии. И злоключения космического "Ковчега" на закате человеческой цивилизации. В подборке рубрики #КиноЗдесь делимся самыми яркими новинками кино и сериалов, которые можно посмотреть онлайн.

Видео дня

"Комплекс бога", 2022 год

Время: 5 серий по 50 минут

О сериале. По сюжету у известного пианиста (Шамиль Хаматов) пропадает дочь. В это же время в городе находят тело другой исчезнувшей девочки. Раскрыть преступление пытается следователь (Михаил Тройник). Параллельно с этим успешный бизнесмен пытается бороться с вспышками гнева и навязчивых идей. За помощью мужчина обращается к психиатру (Кирилл Кяро), который сразу начинает подозревать нового пациента в недавнем убийстве и исчезновении.

Что интересного. Любители сериалов в стиле "Ганнибал" и "Метод" определённо оценят новинку отечественных стримингов. Атмосферный психологический триллер с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым в главных ролях сняла режиссёр фильма "Спроси Марту". Сценарий написала Алена Званцова - автор "Небесного суда" и "Я остаюсь".

Кому не понравится. Тем, кто не готов пошатнуть внутреннюю гармонию печальной историей очередного саморазрушения.

"Чебурашка", 2023 год

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.5

Время: 113 минут

О фильме. Встречайте - герой популярного советского мультфильма в самом кассовом российском фильме. В современной интерпретации культовой истории все на своих местах - и непоседливый Чебурашка, и ворчливый крокодил Гена (в блестящем исполнении Сергея Гармаша), и даже невыносимая Шапокляк (Елена Яковлева) не утратила своей харизмы. В центре сюжета - почти сказочное появление Чебурашки в тихом приморском городе (съёмки проходили в Сочи, цветокоррекция фильма навевает итальянскую атмосферу). Непоседливое чудо прилетает на апельсиновом урагане и изменяет жизнь нелюдимого садовника и всей его семьи до неузнаваемости.

Что интересного. Мохнатое ушастое чудо вернулось в массовый прокат, чтобы вновь покорить миллионы зрительских сердечек. Получилось? Ещё как! Этот добрый и незамысловатый фильм просто идеально подходит для семейного просмотра. Как и во всякой сказке, здесь есть место чуду: апельсиновый ураган, полёт на ушах, фейерверк из шоколада, вкуснейший в мире шоколад и, конечно, самая невероятная зверушка на свете!

Кому не понравится. Тем, кто не готов впустить в своё повзрослевшее сердце чуточку волшебства, сказки и чуда.

"Карнивал Роу", 2019 год

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.2

Время: 8 серий по 50 минут

О сериале. Возмужавший Орландо Блум, фея Кара Делевинь, стимпанк и аллюзия на современных мигрантов - звучит интересно, правда? Стильный нуар с социальным подтекстом рассказывает историю мегаполиса, похожего на Лондон времён Шерлока Холмса. Здесь обычные люди уживаются с фантастическими существами: феями, кентаврами, фавнами и т. д. Внезапно в городе объявляется маньяк, который устраивает магическим созданиям настоящий геноцид. Раскрыть серию преступлений берётся угрюмый и уставший от жизни детектив (Блум). В этом ему помогает его возлюбленная-фея (Делевинь).

Что интересного. Атмосферный сериал с необычным антуражем появился благодаря неожиданной находке киноделов Amazon. Они наткнулись на сценарий для фильма "Убийство на Карнивал Роу", созданный в 2005 году Трэвисом Бичемом по его собственной книге. По сути, весь сюжет "Убийства" - интерпретация истории Джека Потрошителя, где вместо проституток жестоко убивают фей.

Кому не понравится. Если нуарное фэнтези в викторианский Англии с кучей кровищи - не для вас.

"Ковчег", 2023 год

Время: 12 серий по 45 минут

О сериале. Выжить любой ценой во благо всего человечества. Такой целью задаются герои нового сериала "Ковчег". Через сто лет, на фундаменте другой цивилизации и когда иного выхода уже не остаётся, земляне собирают экспедицию для колонизации другой планеты. Случайная катастрофа уничтожает половину корабля. Теперь у единственных выживших, самых умных инженеров и учёных всего человечества нет права на ошибку - необходимо выжить во что бы то ни стало, добраться до планеты-мишени и прочно там обосноваться.

Что интересного. Фильм, очень похожий по сюжету и стилистике на "Пассажиров", вот только вместо внутренних демонов герои борются с инопланетной угрозой со стороны. Не сбиться с пути, преодолеть титанические трудности, экономить ресурсы (ведь лететь ещё целый год), в конце концов, не умереть. Приключенческая фабула сериала захватывает дух.