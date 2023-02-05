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1 час назад

5 сериалов о монстрах в человеческом обличии

Мира Маркина

Для тех, кому не хватает острых ощущений, «Рамблер» собрал топ сериалов об убийцах, которые носят маски законопослушных граждан.

5 сериалов о монстрах в человеческом обличии
Фото: Кадр из сериала "Декстер"Кадр из сериала "Декстер"

«Монстр: История Джеффри Дамера»

Видео дня

Мини-сериал рассказывает историю одного из известных серийных убийц Америки, получившего прозвище Монстр из Милуоки. Его жертвами стали 17 юношей и мужчин в 1978–1991 годах, многие из которых были темнокожими. Своих жертв маньяк насиловал и ел, а части тела жертв хранил в своем холодильнике. Проект состоит из 10 эпизодов, каждый из которых освещает точки зрения различных жертв Дамера.

Кадр из сериала "Монстр: История Джеффри Дамера"

«Декстер»

Сериал о судмедэксперте из Майами Декстере Моргане, который в свободное время убивает преступников, до которых почему-либо не смогла или не захотела добраться правоохранительные органы. Благодаря тому, что его отец был полицейским, он отлично научился скрывать улики. А сами убийства превратились для него в целое искусство.

Кадр из сериала "Декстер"

«Крах»

Джиллиан Андерсон и Джейми Дорнан в сериале об убийце с идеальной репутацией, который держит в страхе весь Белфаст. Городская полиция никак не может поймать неуловимого маньяка, тогда за дело берется детектив Стелла Гибсон, которая пробует разобраться в этом загадочном мрачном деле.

Кадр из сериала "Крах"

«Злой город»

Загадочный убийца из Лос-Анджелеса в исполнении Эда Вествика заманивает девушек в собственный автомобиль и отъезжает на уединенный пустырь. Там он расправляется с жертвами, а после их тела оставляет там, где их быстро обнаружат. Преступник выработал уникальный почерк: незадолго до убийства он звонит на радио и просит поставить песню, тем самым называя имя очередной жертвы…

Кадр из сериала "Злой город"

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«Каштановый человечек»

На месте страшного убийства находят куколку из каштанов, и по этой жутковатой улике два детектива пытаются разыскать преступника, причастного к пропаже ребенка политика. Параллельно сыщики пытаются разобраться с собственными проблемами в личной жизни. Кстати, мини-сериал снят по мотивам одноименного бестселлера Сорена Свейструпа.

Кадр из сериала "Каштановый человечек"
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