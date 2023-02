Жена Ника Оффермана заставила его сыграть в сериале The Last of Us

Билл — один из самых ярких и интересных персонажей The Last of Us. В игре ему уделили мало времени, зато в шоу героя раскрыли отлично. Как рассказал актёр Ник Офферман, сыгравший Билла, он хотел отказаться от съёмок в сериале, но его супруга настояла на обратном.