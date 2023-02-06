5 сериалов, с которыми рабочая неделя пролетит незаметно

Для тех, кто не знает на каком сериале остановиться, «Рамблер» собрал топ захватывающих проектов, с которыми рабочие будни пролетят незаметно.

Фото: Кадр из сериала "Ганнибал" Кадр из сериала "Ганнибал"

«Одни из нас»

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Во всем мире начинается пандемия, вызванная мутировавшим грибом кордицепсом. Оставшиеся в живых либо прячутся в карантинных зонах под надзором военных, либо присоединились к революционному движению «Цикад», либо слоняются где-то в пустошах — в одиночку или примкнув к компании каких-нибудь каннибалов. Помятый жизнью Джоэл нехотя ввязывается в очередную авантюру: нелюдимому контрабандисту предстоит перевезти через всю страну 14-летнюю девочку Элли. Подросток никому не доверяет, но она — возможное спасение человечества, ведь у нее иммунитет против заражения.

Кадр из сериала "Одни из нас"

«Ты»

Когда успешный менеджер книжного магазина встречает начинающую писательницу, для него ответ очевиден: абсолютно на все. Он узнает мельчайшие подробности о жизни девушки, чтобы подобраться к ней как можно ближе, но влюбленность перерастает в одержимость. Парень готов тихо и методично устранить любое препятствие на пути к своей цели, даже если это препятствие — человек.

Кадр из сериала "Ты"

«Ганнибал»

Сериал о знаменитом докторе Ганнибале Лектере (его сыграл неподражаемый Мадс Миккельсен), который помогает одаренному профайлеру Уиллу Грэму в поимке серийного убийцы. Вместе они охотятся за коварным преступником, после чего Лектер становится регулярным консультантом Уилла, а также помогает ему справиться с психологической травмой.

«Лютер»

Британский детектив с брутальным Идрисом Эльбой в роли выдающегося детектива, который для поимки опаснейших преступников Лондона использует нестандартные методы. А противостоит ему нарциссическая психопатка-убийца с зашкаливающим IQ Элис – ее сыграла актриса Рут Уилсон (она же исполнила роль главной злодейки в сериале «Темные начала»).

Кадр из сериала "Лютер"

«Почему не Эванс?»

Британский детективный мини-сериал, снятый по мотивам одноименного произведения Агаты Кристи. В центре сюжета – сын епископа Бобби Джонс, который становится невольным свидетелем смерти раненного мужчины. Перед кончиной незнакомец успевает задать вопрос: «Почему они не спросили Эванса?». В кармане умершего юноша находит фотографию красивой женщины. Эти два факта – все, что поможет разгадать тайну личности погибшего и причину его смерти. В главных ролях: Люси Бойтон и Уилл Поултер.