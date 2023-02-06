Исследование: какие сериалы россияне смотрели в январе

"Кинопоиск" поделился данными об интересах россиян в сфере сериалов в первом месяце этого года.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Как поясняет пресс-служба компании, статистика основана на данных "Яндекса" и Google, включая другие платформы и даже пиратство.

Единственной январской премьерой, попавшей в двадцатку, стал сериал "Одни из нас" по культовой игре Last of Us. Несмотря на то, что в России он легально недоступен, проект бьёт рекорды и в нашей стране. Более того, он входит в тройку.

В двадцатке оказались 11 российских проектов и 9 зарубежных. Среди них - "Склифосовский", "Джинни и Джорджия", "Бывшие", "Молодежка", "Жена олигарха", "Эйфория" и другие.