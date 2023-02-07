Напомним, на днях был опубликован тизер предстоящего сериала, и он весьма интригующий.

В IT-компании, занимающейся разработкой компьютерных игр, появляется бизнес-консультант (его играет Кристоф Вальц), который начинает наводить свои порядки, придираясь к сотрудникам по поводу и без повода. Вскоре сотрудники начинают догадываться, что начальник - психопат, а он тем временем получает деспотичную власть над коллективом.