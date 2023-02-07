Опубликован трейлер детективного сериала "Золото" (The Gold). В основе сюжета реальная история ограбления хранилища с золотом в Лондоне, которая произошла в 1983 году.

40 лет назад добычей группы гангстеров стали 76 ящиков с золотыми слитками, а также драгоценными камнями. Общая сумма похищенного составила 26 миллионов фунтов стерлингов. Участников ограбления оперативно задержали и осудили, однако большая часть похищенного так и осталась не найденной. СМИ не без основания называли эту историю "ограблением века".