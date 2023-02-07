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47 минут назад

Четвертая серия сериала "Один из нас" побила рекорды по просмотрам

Газета.Ruиещё 1

Четвертая серия сериала "Один из нас" побила рекорд по количеству зрителей. Об этом сообщает Deadline.

Четвертая серия "Один из нас" побила рекорды по просмотрам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

С каждой новой вышедшей серией сериал, снятый по компьютерной игре The Last of Us, получает все больше зрителей.

Сообщается, что четвертую серию шоу, которую показывали одновременно с трансляцией церемонии вручения наград "Грэмми", посмотрело около 7,5 млн человек.

Таким образом, "Один из нас" обогнал по аудитории "Дом дракона", который потерял часть зрителей уже к третьей серии.

Премьера сериала HBO "Один из нас" состоялась в середине января. Пилотную серию шоу посмотрели 4,7 млн, второй эпизод собрал у экранов уже 5,7 млн зрителей. Третья серия шоу, хотя и подверглась критике, была просмотрела 6,4 млн.

Пятый эпизод сериала выйдет раньше - не в воскресенье, а в пятницу - из-за трансляции "Супербоула".

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