Сериалы, поднявшие в топы старые песни

Среди недавно вышедших сериалов есть несколько интересных кейсов того, как они сделали популярными забытые песни. И другие маркетологи до сих пор гадают о том, было ли это сделано случайно или создатели заранее договорились с артистом сделать хит вновь популярным. О сериалах, которые прославили давно забытые песни, — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из сериала "Очень странные дела" Кадр из сериала "Очень странные дела"

“Очень странные дела”, 4 сезон

Видео дня

Кейт Буш — Running Up That Hill (A Deal with God)

Надеемся, что все уже посмотрели четвертый сезон, вышедший летом 2022 года. Долгожданное продолжение сериала ознаменовалось битвой с главным злодеем, благодаря которому и была создана “Изнанка”, Векной. Он оказался коварен настолько, что нашел способ проникать в разум людей. Сначала он делал это постепенно, а потом убивал человека и забирал его энергию себе.

Одной из жертв Векны могла стать Макс, и он почти полностью овладел ее сознанием. Она была слаба после того, что случилось с Билли, ее братом, но ей помогала музыка. Так, песня Кейт Буш помогла ей вырваться из плена Векны.

В итоге песня, выпущенная в 1985 году, стала популярной в 2022 году по всему миру. Он возглавила чарты во многих странах, а также вошла в число лучших песен за год в Канаде и США. На YouTube клип получил почти 200 миллионов просмотров. В итоге все оказались рады, зумеры — новой песне, а старшее поколение вспомнило молодость.

“Уэнсдей”, 1 сезон

Леди Гага — Bloody Mary

Кадр из сериала "Уэнсдей"

Нашумевший сериал Тима Бертона стал популярен не только благодаря истории, режиссуре и съемке. Виральным его сделал один из эпизодов сериала, где показана школьная вечеринка. Уэнсдэй танцует невероятно странный танец и привлекает им всеобщее внимание.

Примечательно, что после премьеры TikTok и другие социальные сети захватили обработанные вертикальные видео под песню Bloody Mary Леди Гаги, несмотря на то, что в оригинале был совсем другой трек. Предположительно, с Леди Гагой у большинства зрителей ассоциировались некоторые движения Уэнсдей.

Тем не менее, песня стала виральной, несмотря на то, что она вышла в 2011 году, а сериал — в 2022. Песня стала первой по прослушиваниях в Spotify, а также вновь появилась в чартах радиостанций.

“Одни из нас”, 1 сезон

Линда Ронштадт — Long, Long Time

Кадр из сериала "Одни из нас"

Третья серия популярного сериала отклонилась от повествования про главных героев. Не будем спойлерить, так как сам сериал вышел недавно, но в этой серии многое основано на любви. Один из героев играет на пианино и поет песню, а потом ее же герои включают в машине и один из них называет трек легендарным.