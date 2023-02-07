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1 час назад

4 легких сериала, чтобы отвлечься от грустных мыслей

Мира Маркина

После тяжелого дня нередко хочется посмотреть сериал с простым и понятным сюжетом, который поможет отдохнуть и отвлечься от тяжелых размышлений. Подробнее о таких сериалах – в материале "Рамблера".

4 легких сериала, чтобы отвлечься от грустных мыслей
Фото: Кадр из сериала "Блудливая Калифорния"Кадр из сериала "Блудливая Калифорния"

"Блудливая Калифорния", 2007

Кадр из сериала "Блудливая Калифорния"

Некогда популярный писатель Хэнк Муди переживает творческий кризис – уже пять лет он ничего не пишет. Вдобавок к этому Муди лишился любимой женщины и погряз во вредных привычках. Однако герой не теряет надежды вернуть семью и найти вдохновение.

"Эмили в Париже", 2020

Кадр из сериала "Эмили в Париже"

Американка Эмили получает предложение о работе в Париже. Недолго думая, героиня переезжает в модную столицу, где знакомится с местной культурой, ищет друзей и любовь.

"Меломанка", 2020

Кадр из сериала "Меломанка"

Роб владеет магазином пластинок в Бруклине. По вечерам героиня слушает музыку на виниловом проигрывателе и пытаеся разобраться со своей личной жизнью.

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"В норме", 2013

Кадр из сериала "В норме"

Успешный стендап-комик из Австралии Джим Джеффрис ведет распутную жизнь, которая начинает ему надоедать. Однажды герой решает изменить свой образ жизни в надежде, что друзья поддержат его. Но все выходит немного иначе.

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