4 легких сериала, чтобы отвлечься от грустных мыслей

После тяжелого дня нередко хочется посмотреть сериал с простым и понятным сюжетом, который поможет отдохнуть и отвлечься от тяжелых размышлений. Подробнее о таких сериалах – в материале "Рамблера".
Некогда популярный писатель Хэнк Муди переживает творческий кризис – уже пять лет он ничего не пишет. Вдобавок к этому Муди лишился любимой женщины и погряз во вредных привычках. Однако герой не теряет надежды вернуть семью и найти вдохновение.
Американка Эмили получает предложение о работе в Париже. Недолго думая, героиня переезжает в модную столицу, где знакомится с местной культурой, ищет друзей и любовь.
Роб владеет магазином пластинок в Бруклине. По вечерам героиня слушает музыку на виниловом проигрывателе и пытаеся разобраться со своей личной жизнью.
Успешный стендап-комик из Австралии Джим Джеффрис ведет распутную жизнь, которая начинает ему надоедать. Однажды герой решает изменить свой образ жизни в надежде, что друзья поддержат его. Но все выходит немного иначе.