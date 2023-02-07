Начались съемки последнего сериала «Академия "Амбрелла"»

Старт съемок четвертого сезона супергеройcкого сериала "Академия "Амбрелла".
Соответствующим групповым снимком команда поделилась в социальных сетях.
Сериал основан на одноименном комиксе, который рассказывает о группе бывших воспитанников частной академии "Амбрелла". Они обладают сверхспособностями и только их усилиями на Земле еще сохранилась жизнь.
Ранее создатели сериала заявляли, что историй про академию у них хватит на пять сезонов. Однако потом было объявлено, что четвёртый станет последним.