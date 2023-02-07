Сериал о Берлине из «Бумажного дома» выйдет в декабре на Netflix

Netflix показал новый небольшой трейлер сериала «Берлин» — это спин-офф «Бумажного Дома» про Андреса де Фонойосу, одного из грабителей, который также организует кражи. До этого уже выходил ролик, посвящённый персонажам шоу.
К роли главного героя вновь вернётся актёр Педро Алонсо. Криминальный гений продолжит продумывать налёты своей разношёрстной команды. Премьера сериала «Берлин» состоится в декабре 2023 года на Netflix.
Старт «Бумажного Дома» произошёл в 2017 году. Шоу оказалось успешным и продержалось до 2021 года. Главным героям для начала предстояло ограбить Королевский монетный двор Испании.