Сериал о Берлине из «Бумажного дома» выйдет в декабре на Netflix

Netflix показал новый небольшой трейлер сериала «Берлин» — это спин-офф «Бумажного Дома» про Андреса де Фонойосу, одного из грабителей, который также организует кражи. До этого уже выходил ролик, посвящённый персонажам шоу.

К роли главного героя вновь вернётся актёр Педро Алонсо. Криминальный гений продолжит продумывать налёты своей разношёрстной команды. Премьера сериала «Берлин» состоится в декабре 2023 года на Netflix.