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2 часа назад

Появились первые детали второго сезона «Уэнсдей» с Дженной Ортегой

Чемпионат.comиещё 1

Актёр Хантер Дуэн, который в сериале «Уэнсдей» играет Тайлера Галпина, в беседе с журналистами из ET раскрыл некоторые подробности второго сезона. Артист также рассказал о работе с коллегой, исполнительницей главной роли Дженной Ортегой.

Появились первые детали второго сезона «Уэнсдей»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Дуэн отметил, что его противоречивый герой Тайлер Гайпин точно вернётся во втором сезоне. При этом сюжетных подробностей он пока не знает — сценарий актёру и его коллегам пока не показывали. В продолжении он надеется исследовать два начала Тайлера — монстра и его человеческую сторону.

Я очень взволнован, потому что теперь, когда тайна Тайлера раскрыта, я с нетерпением жду второго сезона, чтобы исследовать его борьбу между монстром и его настоящей версией.

Хантер добавил, что после шокирующего финала первого сезона он надеется, что героиня Кристины Риччи всё же вернётся в продолжении. Он добавил, что искренне рад росту популярности Дженны Ортеги во всех медиа. По его словам, юная актриса более чем заслуживает свалившейся на неё славы.

Он заявил, что Дженна умело и достойно справляется с внезапным притоком популярности. Девушка недавно стала новым лицом бренда adidas, а ролик с её танцем не покидает тренды популярных соцсетей.

Сериалы,Дженна Ортега,Кристина Риччи,
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