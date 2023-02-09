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2 часа назад

Хью Лори появится в третьем сезоне сериала "Тегеран"

Российская Газета

Шпионский сериал "Тегеран" продлен на третий сезон. К актерской команде присоединился британский актер Хью Лори, сообщает Variety.

Хью Лори за свою долгую актерскую жизнь успел примерить на себя разные образы. Многие его помнят по комедийному сериалу "Дживс и Вустер", но всемирную известность ему принесла роль в "Докторе Хаусе". В "Тегеране" актеру предстоит перевоплотиться в инспектора по ядерной программе Южной Африки.

Напомним, главную роль в сериале "Тегеран" играет 30-летняя израильская актриса Нив Султан. Ее героиня - агент Моссада и хакер, которая проникает в Иран под вымышленным именем, чтобы взорвать ядерные объекты Ирана. Но планы девушки быстро раскрывают, ей приходится работать в одиночку с переменным успехом.

Дата начала съемок третьего сезона сериала пока не названа.

Сериалы,Видео,Доктор Хаус,Хью Лори,
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