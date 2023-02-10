Рецензия на сериал "Сокровище нации: На краю истории"

На сервисе Disney+ завершился первый сезон приключенческого сериала «Сокровище нации: На краю истории» — спин-оффа кинодилогии нулевых годов с Николасом Кейджем в главной роли. В шоу новая героиня пускается на поиски нового клада — сокровищ Монтесумы. Кинокритик «Газеты.Ru» посмотрел все десять серий «На краю истории» и считает, что проект незаслуженно ругают: как и предыдущие части франшизы, он вполне способен очаровать.

Батон-Руж, штат Луизиана, наши дни. Молодая сотрудница склада Джесс Валенсуэла (начинающая актриса Лизетт Оливьера) по рабочему вопросу встречается с бывшим «эфбээровцем» и масоном Питером Садаски (Харви Кейтель), однако вместо деловой беседы выслушивает пламенную речь о том, что на ней лежит особая миссия: охранять древнее сокровище. Все дело в медальоне, который когда-то принадлежал отцу Джесс, — охотнику за сокровищами Рафаэлю Валенсуэле (Джейкоб Варгас из «Следующей пятницы» и «Сынов анархии»).

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Оказывается, в XVI веке, во время нападения конкистадоров на Ацтекскую империю, члены секретного женского ордена Дочерей пернатого змея спрятали от захватчиков богатства императора Монтесумы, а ключи к тайнику раздали трем народам: ацтекам, майя и инкам. С помощью подсказок, оставленных Садаски, Джесс и ее друзья, к которым вскоре присоединяется блудный внук экс-агента Лиам Садаски (Джейк Остин Уокер из «Старгерл»), находят один из ключей. А параллельно выясняют, что не они одни заняты поисками клада: в дело вступает опасная антикварная дилерша Билли Пирс (Кэтрин Зета Джонс), в чьем распоряжении все последние достижения технического прогресса и целая армия головорезов.

«Сокровище нации: На краю истории» сложно назвать хорошим сериалом, однако это вполне достойное дополнение к дилогии приключенческих фильмов с Николасом Кейджем, где тот сперва искал сокровища масонов с помощью карты, спрятанной в декларации независимости США, а затем находил легендарный золотой город Сибола, построенный коренными американцами. Это были не бог весть какие картины — странновато написанные, снятые и сыгранные (сам Кейдж вне категорий, разумеется). Впрочем, несмотря на все это, оба «Сокровища нации» обладали каким-то невероятным очарованием — во всяком случае, детям нулевых ему сложно было не поддаться; они были, конечно, не «Мумией» и не «Кодом Да Винчи», но в промежутках смотрелись достаточно выгодно.

Сериальный спин-офф, где самого Кейджа уже нет, но хотя бы мелькают Харви Кейтель и Джастин Барта, местами еще более нелеп, чем сородичи с большого экрана. В процесс часто вмешивается чистейшее везение, что несколько обесценивает происходящее на экране, которое и так регулярно пошатывается из-за глуповатых ошибок, а Кэтрин Зета Джонс зачем-то всю дорогу пародирует кринж-бенефис Николь Кидман из странной рекламы кинотеатров AMC, только с британским акцентом.

Но шоу все-таки умудряется в какой-то мере воспроизводить романтический флер оригинальных картин и поддерживать относительно бойкий темп на протяжении всех десяти серий. В этом «На краю истории» обыгрывает как минимум совершенно бестолковый «Утраченный символ» — то ли приквел, то ли ребут серии фильмов по романам Дэна Брауна о профессоре Роберте Лэнгдоне.