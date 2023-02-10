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1 час назад

Актриса Луиза-Габриэла Бровина спровоцировала слухи о съемках продолжения «Закрытой школы»

Слово и Дело

Актриса Луиза-Габриэла Бровина опубликовала новый ролик в соцсетях. Многие подписчики поняли, что артистка была на локации сериала «Закрытая школа». Они предположили, что таким образом блогер намекнула на продолжение съемок проекта. Бровина была в усадьбе Середниково, которая находится в Подмосковье. Именно там снимали некогда популярный сериал. Актриса обнародовала короткий ролик, снятый на фоне забора особняка, и неоднозначно подписала видео.

Актриса спровоцировала слухи о продолжении «Закрытой школы»
Фото: Слово и делоСлово и дело

«Если я выложила это видео, значит я снова попала сюда», — отметила она.

Бровина сыграла в «Закрытой школе» роль ученицы Нади. Кроме нее в сериале снялись актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце.

Сериалы,Луиза-Габриэла Бровина,Агата Муцениеце,Павел Прилучный,
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