Актриса спровоцировала слухи о продолжении «Закрытой школы»

Актриса Луиза-Габриэла Бровина опубликовала новый ролик в соцсетях. Многие подписчики поняли, что артистка была на локации сериала «Закрытая школа». Они предположили, что таким образом блогер намекнула на продолжение съемок проекта. Бровина была в усадьбе Середниково, которая находится в Подмосковье. Именно там снимали некогда популярный сериал. Актриса обнародовала короткий ролик, снятый на фоне забора особняка, и неоднозначно подписала видео.