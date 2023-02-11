Режиссер Егор Анашкин рассказал о фильме про Шаляпина

— В Шаляпине была сила духа: когда он терпел неудачи, спотыкался на своем пути, он вставал и шел дальше. В этом и заключается масштабность его личности. Никогда нельзя сдаваться! Мне кажется, это вдохновляющий посыл зрителю, — заключил режиссер.