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1 час назад

Режиссер Егор Анашкин рассказал о фильме про Шаляпина

Реальное времяиещё 1

Российский банк ВТБ стал генеральным спонсором исторического фильма "Шаляпин", снятого при поддержке министерства культуры России. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Режиссер Егор Анашкин рассказал о фильме про Шаляпина
Фото: Реальное времяРеальное время

По словам старшего вице-президента банка ВТБ Натальи Кочневой, подобные фильмы вдохновляют зрителя "на собственные большие и маленькие подвиги".

— Серебряный век — время, в которое Шаляпин получил известность, — непростой период, полный как культурных открытий, так и множества трудностей и противоречий. На примере героя зритель учится преодолению и уверенности в собственных силах, создание таких масштабных проектов, как "Шаляпин", вклад ВТБ в формирование культурного кода самой широкой аудитории, — сказала она.

Егор Анашкин, который является режиссером данный картины, выразил благодарность продюсерам фильма и телеканалу "Россия" за идею о сьемках кинокартины.

— Для меня, как для режиссера, большая удача — снимать проект подобного масштаба. Несмотря на то, что "Шаляпин" — это историческое кино, темы и вопросы, которые мы затрагиваем, созвучны настоящему времени, — отметил Анашкин.

Он также добавил, что черты характера Шаляпина, показанные в фильме, могут стать отличным примером для зрителя.

— В Шаляпине была сила духа: когда он терпел неудачи, спотыкался на своем пути, он вставал и шел дальше. В этом и заключается масштабность его личности. Никогда нельзя сдаваться! Мне кажется, это вдохновляющий посыл зрителю, — заключил режиссер.

Анашкин также известен по картинам "Зулейха открывает глаза", "Небеса подождут", "Кровавая барыня". Продюсеры проекта — Екатерина Жукова, Мария Ушакова. Главные роли исполнили Александр Горбатов, Мария Смольникова, Ян Цапник и Федор Лавров. Голос Федора Шаляпина в сериале озвучивает оперный певец, заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков. В ходе съемок было задействовано более 100 объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Ярославле и других городах России.

Сериалы,Кровавая барыня,Екатерина Жукова,Егор Анашкин,Мария Ушакова,Мария Смольникова,Александр Горбатов,Ян Цапник,Федор Лавров,Ильдар Абдразаков,Федор Шаляпин,Минкультуры России,Банк ВТБ,
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