Косплееры показали книжных героев из «Игры престолов»

Косплеер Катерина Дерябина, известная как Felora, показала образ Дейенерис Таргариен из сериала «Игра престолов». Вместе с ней в кадре появился и Юрий Суворов в образе Ксаро Ксоана Даксоса. Съёмкой занималась фотограф Анастасия Гаврищук.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

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Катерина и Юрий обыграли момент, когда кхалиси получает ожерелье в подарок от магистра Иллирио. В телесериале «Игра престолов» роль Ксаро Ксоана Даксоса исполнил британский актёр нигерийского происхождения Нонсо Анози.

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