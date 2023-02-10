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1 час назад

Косплееры показали книжных Дейенерис и Ксаро Ксоана Даксоса из «Игры престолов»

Игромания.ру

Косплеер Катерина Дерябина, известная как Felora, показала образ Дейенерис Таргариен из сериала «Игра престолов». Вместе с ней в кадре появился и Юрий Суворов в образе Ксаро Ксоана Даксоса. Съёмкой занималась фотограф Анастасия Гаврищук.

Косплееры показали книжных героев из «Игры престолов»
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Игромания

Катерина и Юрий обыграли момент, когда кхалиси получает ожерелье в подарок от магистра Иллирио. В телесериале «Игра престолов» роль Ксаро Ксоана Даксоса исполнил британский актёр нигерийского происхождения Нонсо Анози.

Игромания

В сериале роль Дейенерис Таргариен играет актриса Эмилия Кларк. В основу сюжета лёг цикл романов Джорджа Мартина «Песнь льда и огня». Сериал неоднократно номинировался на различные премии. Первые сезоны собрали 34 награды, включая восемь премий «Эмми» и один «Золотой глобус».

Сериалы,Игра престолов,Юрий Суворов,Джордж Мартин,Эмилия Кларк,
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