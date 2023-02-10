Косплееры показали книжных героев из «Игры престолов»

Косплеер Катерина Дерябина, известная как Felora, показала образ Дейенерис Таргариен из сериала «Игра престолов». Вместе с ней в кадре появился и Юрий Суворов в образе Ксаро Ксоана Даксоса. Съёмкой занималась фотограф Анастасия Гаврищук.
Катерина и Юрий обыграли момент, когда кхалиси получает ожерелье в подарок от магистра Иллирио. В телесериале «Игра престолов» роль Ксаро Ксоана Даксоса исполнил британский актёр нигерийского происхождения Нонсо Анози.
В сериале роль Дейенерис Таргариен играет актриса Эмилия Кларк. В основу сюжета лёг цикл романов Джорджа Мартина «Песнь льда и огня». Сериал неоднократно номинировался на различные премии. Первые сезоны собрали 34 награды, включая восемь премий «Эмми» и один «Золотой глобус».