13 февраля на экраны выйдет сериал "Шаляпин"

В понедельник — премьера сериала «Шаляпин». Его будут показывать канал «Россия — 1» и сервис «Окко». Релиз состоится в день 150-летия со дня рождения великого оперного певца.
«Шаляпин» — своеобразный ответ «Раневской», которая вышла на Kion совсем недавно, 8 февраля. Создатели также идут по биографии: начинают с юности певца в Казани, затем говорят уже про его столичную жизнь, где первые концерты, всенародный успех, судьбоносные встречи, влюбленности.
Режиссер проекта — Егор Анашкин, который ранее экранизировал книгу «Зулейха открывает глаза». Самого Шаляпина играет Александр Горбатов — звезда сериалов «Угрюм-река» Юрия Мороза и «Ненастье» Сергея Урсуляка.
Горбатов в образе Шаляпина поет голосом Ильдара Абдразакова. Первую жену певца, балерину итальянского происхождения Иолу Торнаги, играет прекрасная Мария Смольникова — любимая актриса известного режиссера Дмитрия Крымова. По словам Смольниковой, в сериале есть место художественному вымыслу, но ключевые моменты биографичны:
Мария Смольникова, актриса: «Я читала книгу Шаляпина «Маска и душа». Я советую многим ее почитать. Я просто смотрела наш русский балет или исторические записи балерин, которые еще остались. Мне повезло, потому что у меня уже выпущен спектакль, где есть монолог Лепешинской — это наша русская балерина. Я смотрела какие-то ее записи и вдохновлялась ее творчеством, жизнью. Записей Иолы Торнаги, конечно, не сохранилось. Почему-то мне кажется, что она не жертва. Да, у нее очень много испытаний выпало на ее жизнь, но, наверное, как-то она это все преобразовала в свою сторону. Я думаю, что в итоге она жила так, чтобы ощущать себя не жертвой, а выбирающей свою судьбу даже в очень тяжелых обстоятельствах, которые приносят большую боль, могут пошатнуть веру, наверное. То, что она почти до конца не давала развод Шаляпину, мне кажется, что это о многом говорит. Она боролась за свое право выбора, даже когда она понимала, что у него уже другая семья, но слово, которое давала она перед Богом, она не могла так быстро взять. Любовная линия, личная жизнь Шаляпина там занимает не малую роль, это точно».
Журналистам показали только два эпизода из середины сериала. Если сравнивать с «Раневской», «Шаляпин» — сериал более о времени, и оно тут достаточно тщательно восстановлено. Сцены — с предельным вниманием к деталям. Телеканалы очень любят байопики. За счет имени известного человека можно привлечь зрителей, особенно старшего поколения. В первую очередь на них такие проекты и рассчитаны. В целом проект получился очень злободневным, считает кинокритик Лариса Малюкова:
Лариса Малюкова, кинокритик: «Судьба самого Шаляпина — это судьба, которая развивалась на изломе времен. Собственно, мы сейчас живем на изломе времен. Поэтому очень много в этом сериале рифм. Там есть революция, которой грезят многие люди. Там есть выступления Шаляпина перед рабочими. Там есть выбор актера между политическим высказыванием и профессиональной карьерой. Там есть точка зрения руководителя театра, которому страшно потерять актера и страшно потерять театр, потому что санкции против него будут определенно. Много современных тем. И наконец, это действительно редкий случай, когда мы не можем сказать, что вот он уехал, а потом вернулся на родину. Это знаменитый русский актер, который вынужден был уехать из России. И это огромная трагедия и большого народного артиста, как Шаляпин, и, безусловно, страны, потерявшей такого сына».
Новый сериал будет выходить на ТВ и онлайн практически синхронно.