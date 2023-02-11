13 февраля на экраны выйдет сериал "Шаляпин"

Мария Смольникова, актриса: «Я читала книгу Шаляпина «Маска и душа». Я советую многим ее почитать. Я просто смотрела наш русский балет или исторические записи балерин, которые еще остались. Мне повезло, потому что у меня уже выпущен спектакль, где есть монолог Лепешинской — это наша русская балерина. Я смотрела какие-то ее записи и вдохновлялась ее творчеством, жизнью. Записей Иолы Торнаги, конечно, не сохранилось. Почему-то мне кажется, что она не жертва. Да, у нее очень много испытаний выпало на ее жизнь, но, наверное, как-то она это все преобразовала в свою сторону. Я думаю, что в итоге она жила так, чтобы ощущать себя не жертвой, а выбирающей свою судьбу даже в очень тяжелых обстоятельствах, которые приносят большую боль, могут пошатнуть веру, наверное. То, что она почти до конца не давала развод Шаляпину, мне кажется, что это о многом говорит. Она боролась за свое право выбора, даже когда она понимала, что у него уже другая семья, но слово, которое давала она перед Богом, она не могла так быстро взять. Любовная линия, личная жизнь Шаляпина там занимает не малую роль, это точно».