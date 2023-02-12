Ортега не хочет, чтобы «Уэнсдей» превратилось в шоу про любовь

Дженна пока сама не знает, что будет происходить во втором сезоне «Уэнсдей», когда начнутся съёмки и на какое время намечена премьера. По её словам, сценаристы хотят реализовать в продолжении массу свежих идей, работа у них кипит. Она хотела бы, чтобы в нём авторы сосредоточились на Уэнсдей Аддамс и её внутренних переживаниях, а не на любовных треугольниках, которые, по её словам, в первом сезоне «было странно оправдывать».